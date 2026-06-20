В Саратовской области вырос спрос на топливо, но запасов достаточно Власти Саратовской области обсудили ситуацию с бензином в регионе

Москва20 июн Вести.В Саратовской области губернатор встретился с производителями и поставщиками автомобильного топлива и представителями Федеральной антимонопольной службы по поводу ситуации на автозаправках области. Об этом глава региона Роман Бусаргин сообщил в своем МАХ-канале.

Бусаргин отметил, что спрос на бензин и дизельное топливо резко возрос. Объемы отгрузок по сравнению с обычными периодами увеличились на 70 процентов хотя с запасами топлива в области все в порядке.

Вопросов по запасам горючего в регионе нет говорится в сообщении губернатора

Также с представителями ФАС обсуждалась необходимость строгого контроля ценообразования на автозаправках по всей области.

Кроме того, Минпром должен вместе с поставщиками придумать, как лучше доставлять топливо на заправки по всему региону — чтобы его хватало везде и не было перебоев. Особенно важно наладить поставки в отдаленные места, где заправок гораздо меньше, чем в больших городах.

При этом Минпром обязан круглосуточно быть на связи с топливными компаниями, пока все проблемы не будут решены.А Министерству сельского хозяйства поручено следить, чтобы у сельхозпредприятий тоже было достаточно топлива — сейчас идет напряженная пора полевых работ.