Москва26 июнВести.Ажиотажный спрос на бензин и дизельное топливо в Свердловской области во многом вызван вбросами недостоверной информации о нехватке топлива, пояснили в региональном департаменте информационной политики.
Цель подобных вбросов – посеять страх и панику, заставить автомобилистов выстраиваться в очереди на заправках и спровоцировать рост ценотмечается в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте"
По данным департамента, представители сетевых топливных компаний сообщили, что в связи с необоснованным спросом решили ввести временные ограничения на продажу топлива, чтобы стабилизировать "перекос топливно-энергетической логистики".
Ситуация с обеспеченностью Свердловской области топливом, а также необоснованным ростом цен на него обсуждалась на очередном заседании регионального правительства.
Губернатор Денис Паслер поручил выработать механизм обеспечения топливом АЗС в населенных пунктах, где не работают сетевые компании, а также обеспечить бесперебойное снабжение госорганизаций.
Заместитель губернатора Сергей Швиндт сообщил на заседании, что в Свердловской области есть достаточный запас бензина для обеспечения его потребностей.
На территории региона работают четыре сетевые топливные компании: "Газпромнефть", "Лукойл", "Башнефть" и "Татнефть".