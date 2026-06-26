Свердловские власти связали повышенный спрос на бензин с вбросами о его нехватке

Власти Свердловской области объяснили ажиотажный спрос на топливо в регионе Свердловские власти связали повышенный спрос на бензин с вбросами о его нехватке

Москва26 июн Вести.Ажиотажный спрос на бензин и дизельное топливо в Свердловской области во многом вызван вбросами недостоверной информации о нехватке топлива, пояснили в региональном департаменте информационной политики.

Цель подобных вбросов – посеять страх и панику, заставить автомобилистов выстраиваться в очереди на заправках и спровоцировать рост цен отмечается в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте"

По данным департамента, представители сетевых топливных компаний сообщили, что в связи с необоснованным спросом решили ввести временные ограничения на продажу топлива, чтобы стабилизировать "перекос топливно-энергетической логистики".

Ситуация с обеспеченностью Свердловской области топливом, а также необоснованным ростом цен на него обсуждалась на очередном заседании регионального правительства.

Губернатор Денис Паслер поручил выработать механизм обеспечения топливом АЗС в населенных пунктах, где не работают сетевые компании, а также обеспечить бесперебойное снабжение госорганизаций.

Заместитель губернатора Сергей Швиндт сообщил на заседании, что в Свердловской области есть достаточный запас бензина для обеспечения его потребностей.

На территории региона работают четыре сетевые топливные компании: "Газпромнефть", "Лукойл", "Башнефть" и "Татнефть".