В Самарской области ввели ограничения на продажу бензина до 40 литров на машину

Федорищев: введены ограничения на продажу бензина и дизеля в Самарской области В Самарской области ввели ограничения на продажу бензина до 40 литров на машину

Москва24 июн Вести.Губернатор Самарской области сообщил о введении временных ограничений на продажу топлива в регионе. Информация об этом была опубликована в его канале в мессенджере MAX.

Федорищев заявил, что обеспечение топливом жителей, предприятий и отраслей экономики в регионе находится на его постоянном контроле.

Он подчеркнул, что ситуация в области остается стабильной, вместе с тем замечен повышенный спрос на АЗС.

Для нормализации ситуации правительством региона принят ряд решений.

На две недели вводим ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей: до 40 литров бензина, до 100 литров дизеля сказано в сообщении

Кроме того, временно приостановлен отпуск топлива в канистры и другие емкости. Меры не касаются стратегических отраслей экономики: сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы будут обеспечены топливом в полном объеме.