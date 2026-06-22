Федорищев пообещал быстро реагировать на проблемы с топливом в Самарской области

В Самарской области будут оперативно реагировать на завышение цен на топливо Федорищев пообещал быстро реагировать на проблемы с топливом в Самарской области

Москва22 июн Вести.Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание с членами правительства региона, на котором прокомментировал ситуацию с ценами на бензин. Об этом сообщает ГТРК "Самара".

По данным издания, глава региона попросил Федеральную антимонопольную службу оперативно реагировать на нарушения.

Я попросил Федеральную антимонопольную службу, чтобы отслеживали буквально ежедневно по всем заправочным станциям цены. Если где-то будет перекос, если где-то будут нарушения, сразу же оперативно на это отреагировали цитирует Федорищева ГТРК "Самара"

По словам губернатора, власти принимают все нужные меры для поддержки нефтеперерабатывающих предприятий и стабилизации ситуации.