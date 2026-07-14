Частные автозаправки в курской области после скачка цен на топливо проверит ФАС

В Курской области ФАС проверит АЗС после роста цен на бензин Частные автозаправки в курской области после скачка цен на топливо проверит ФАС

Москва14 июл Вести.В Курской области на заседании оперативного штаба обсудили цены на топливо на частных АЗС и решили привлечь региональное управление Федеральной антимонопольной службы для проверки. Об этом в своем МАХ-канале сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

Абсолютно разделяю возмущение жителей. Такие цены на бензин (до 180 руб./л) — это настоящее издевательство над людьми написал губернатор в МАХ

Губернатор выразил надежду что в ближайшее время ФАС примет все необходимые меры. К этому процессу также подключилась прокуратура.