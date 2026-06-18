Москва18 июнВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила "ТД "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.
Отмечается, что крупнейшая независимая сеть АЗС до 26 июня должна предоставить информацию в ведомство.
Компании необходимо предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС. Сеть также должна направить данные о рентабельности продаж, а также экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топливаговорится в сообщении
По данным ведомства, запрос направлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщил, что стоимость бензина в России будут зависеть от состояния нефтеперерабатывающих заводов.