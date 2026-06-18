ФАС: "Нефтьмагистраль" должна предоставить информацию о ценах до 26 июня

ФАС запросила у сети АЗС "Нефтьмагистраль" обоснование повышения цен на топливо ФАС: "Нефтьмагистраль" должна предоставить информацию о ценах до 26 июня

Москва18 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила "ТД "Нефтьмагистраль" запрос о ценах на топливо. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

Отмечается, что крупнейшая независимая сеть АЗС до 26 июня должна предоставить информацию в ведомство.

Компании необходимо предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС. Сеть также должна направить данные о рентабельности продаж, а также экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива говорится в сообщении

По данным ведомства, запрос направлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сообщил, что стоимость бензина в России будут зависеть от состояния нефтеперерабатывающих заводов.