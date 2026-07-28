ФАС возбудила дела из-за роста цен на бензин в четырех регионах России

ФАС возбудила несколько дел о завышении цен на топливо в четырех регионах РФ ФАС возбудила дела из-за роста цен на бензин в четырех регионах России

Москва28 июл Вести.Федеральная антимонопольная служба выявила признаки необоснованного роста цен на бензин на автозаправках в Нижегородской и Новосибирской областях, Пермском крае и Республике Коми. Как сообщили в ведомстве, в отношении владельцев АЗС возбуждены дела.

В случае установления факта злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, организации грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ говорится в сообщении ФАС

В Нижегородской области дело возбуждено в отношении хозсубъекта, продающего топливо на АЗС под брендом "ESCO".

Пермское УФАС зафиксировало изменение цен на бензин на автозаправках "Ликом" еще в июне 2026 года, несмотря на предписание ведомства, ситуация там не изменилась.

В Коми под наблюдением антимонопольной службы оказались ООО "Движение-Коми" и ООО "Компания 2000". В Новосибирской области проверяют деятельность компаний "ГК Альянс" и "Стрежтранссервис".

Предупреждения от ФАС также получили ООО "Сенд", которое реализует топливо на "Калина-Ойл" в Курской области, и владельцы АЗС "РусГаз Премиум", "ExOil" и "Заправь Сам" в Оренбуржье.