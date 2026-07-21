ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка

ФАС возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений участникам рынка топлива ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка

Москва21 июл Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Также ФАС анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте. Это касается реализации топлива независимым автозаправкам и аграриям.

В частности, в Удмуртии ООО "Петросервис" изменило цены на дизельное топливо, поставляемое аграриям. ФАС направила предупреждение, и теперь компания должна снизить цены до экономически обоснованного уровня, рассказали в пресс-службе.

21 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством. По его словам, кабмин продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.

Речь идет, в частности, о запрете экспорта нефтепродуктов, дополнительном насыщении рынка за счет импорта, увеличении объемов производства, а также переносе сроков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период.