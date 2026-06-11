ФАС ведет постоянный мониторинг операций с нефтепродуктами ФАС постоянно проверяет экономическую обоснованность операций с нефтепродуктами

Москва11 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба России на систематической основе отслеживает обоснованность всех составляющих, из которых складывается конечная цена на нефтепродукты. Об этом сообщается по итогам заседания правительства РФ, где глава ФАС Максим Шаскольский представил доклад о состоянии конкуренции в стране за 2025 год.

В ведомстве подчеркнули, что особое внимание уделяется проверке экономической целесообразности расходов на транспортировку, хранение и сбыт топлива.

На постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений служба принимает меры реагирования — сейчас на рассмотрении находятся 11 антимонопольных дел говорится в сообщении антимонопольной службы

Кроме того, на оптовом рынке уже проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Параллельно ФАС развивает биржевую торговлю товарами.

Запущены биржевые торги нефтехимией, оценку регулирующего воздействия проходит совместный приказ ФАС России и Минпромторга России по биржевой торговле алюминием добавили в службе

Ранее ФАС отмечала, что рассматривает 10 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.