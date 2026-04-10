ФАС проверит конкуренцию на рынке шин в России

Москва10 апр Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям шин для оценки уровня конкуренции на рынке. Об этом сообщили в ведомстве.

ФАС запросила информацию у компаний, выпускающих шины для легковых автомобилей и грузовиков, спецтехники, сельского и лесного хозяйства, а также авиационные и мотоциклетные шины. Производители должны предоставить данные об экспорте, объемах производства и поставок за прошлый год.

На основе этих сведений ФАС планирует определить сегменты, где может потребоваться антимонопольное вмешательство.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил ограничить использование шин с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов. В ведомстве отмечали, что ужесточение требований позволит постепенно вытеснить продукцию, не соответствующую экологическим и техническим стандартам ЕАЭС.