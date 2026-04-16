Москва16 апр Вести.Крупнейшие российские производители шин — "Кордиант", "Кама" и Ikon Tyres — направили обращение в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой о защитных мерах против дешевой китайской продукции, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Среди рассматриваемых мер — введение пошлин в размере около 30 процентов, что приведет к значительному удорожанию импортных шин. Помимо этого, ЕЭК может ввести квоты на поставки, что также повысит цены за счет ограничения предложения. На рассмотрение заявки об открытии расследования отводится 30 дней с возможностью продления.

Как отмечают собеседники издания, на долю Китая приходится порядка трех четвертей всего шинного импорта в Россию, причем основную массу составляет продукция бюджетного сегмента. Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в прошлом году объем поставок шин в Россию достиг 510 миллионов долларов — это в 3,3 раза превышает показатель 2021 года, когда на российском рынке еще присутствовали ведущие мировые бренды.

Генеральный директор "Кордианта" Дмитрий Горбачев указал, что поступление чрезмерно дешевой зарубежной продукции наносит урон отечественным предприятиям, и подчеркнул необходимость защитных мер для обеспечения их конкурентоспособности. На фоне активного проникновения китайских компаний производственные мощности российских шинных заводов задействованы лишь на 51 процент, а в прошлом году объем выпуска сократился еще на 20 процентов.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков обратил внимание на то, что от повышения пошлин в первую очередь пострадают покупатели, которые могут позволить себе только наиболее доступные покрышки. По его словам, практика прежних лет показывает, что рост таможенных сборов нередко приводит к еще более значительному подорожанию конечной продукции.

Ранее Минпромторг выступил с инициативой запретить ввоз в Россию шин с повышенным содержанием полициклических ароматических углеводородов. Под ограничения попадет часть китайской продукции, которая в случае принятия такого решения утратит право на официальную реализацию. По оценкам экспертов, это может привести к исчезновению трети товаров в бюджетном сегменте рынка.