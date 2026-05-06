Эксперты получили предостережения от ФАС за заявления о возможном росте цен ФАС: выданы предостережения за публичные заявления о возможном росте цен

Москва6 мая Вести.Федеральная антимонопольная служба России выдала ряд предостережений в связи с публичными заявлениями о возможном росте цен на социально значимые товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что ранее начальник аналитического отдела инвесткомпании "ИК "Риком-траст" озвучил в СМИ прогноз о предстоящем росте цен на продовольственные товары.

Подобные прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, кроме того, они могут спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей подчеркнули в службе

С подобным заявлением выступили также директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО "Альянс тракс", озвучив прогнозы стоимости топлива в 2026 году.

Выступавшим в СМИ экспертам ФАС России выдала предостережения заявили в ведомстве

В пресс-службе ведомства напомнили, что согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, имеют признаки нарушения закона о защите конкуренции.

При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России оперативно примет меры реагирования, отметили там.

Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев в интервью ИС "Вести" рассказал, что мировой кризис продовольствия, который может быть спровоцирован нарушением логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке, отразится на конечном потребителе товаров.