Москва6 маяВести.Федеральная антимонопольная служба России выдала ряд предостережений в связи с публичными заявлениями о возможном росте цен на социально значимые товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве пояснили, что ранее начальник аналитического отдела инвесткомпании "ИК "Риком-траст" озвучил в СМИ прогноз о предстоящем росте цен на продовольственные товары.
Подобные прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, кроме того, они могут спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителейподчеркнули в службе
С подобным заявлением выступили также директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО "Альянс тракс", озвучив прогнозы стоимости топлива в 2026 году.
Выступавшим в СМИ экспертам ФАС России выдала предостережениязаявили в ведомстве
В пресс-службе ведомства напомнили, что согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, имеют признаки нарушения закона о защите конкуренции.
При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России оперативно примет меры реагирования, отметили там.
Ранее декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев в интервью ИС "Вести" рассказал, что мировой кризис продовольствия, который может быть спровоцирован нарушением логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке, отразится на конечном потребителе товаров.