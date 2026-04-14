Москва14 апр Вести.Федеральная антимонопольная служба напомнила участникам рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее заявление было сделано в рамках рабочего совещания с производителями хлебной продукции.

Служба напомнила участникам рынка о недопустимости необоснованного повышения цен. ФАС России рекомендовала оперативно информировать ведомство о возможных рисках увеличения затрат на производство продукции для своевременной выработки необходимых мер говорится в сообщении

Однако даже при этом ведомство продолжает регулярный мониторинг цен на социально значимые товары.

С 1 апреля в России начал действовать новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который в Московской гильдии пекарей и кондитеров назвали экономически выгодным.