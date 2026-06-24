ФАС напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо

ФАС проверяет ценообразование у реализаторов топлива для независимых АЗС ФАС напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо

Москва24 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России анализирует ценообразование у хозяйствующих субъектов , которые реализовывали топливо аграриям и независимым АЗС, говорится в сообщении службы.

В настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям говорится в сообщении

Кроме того, ФАС напомнила о недопущении повышения цен на топливо и рекомендовала профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования.