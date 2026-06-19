Москва19 июнВести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос о ценообразовании на топливо в адрес сети АЗС "Трасса". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания "Евротранс", управляющая сетью заправок, обязана предоставить все необходимые данные до 26 июня.
Компания должна направить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС. Также компании необходимо предоставить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топливасказано в сообщении
В ФАС пояснили, что запрос связан с поступившей в службу информацией об изменении стоимости нефтепродуктов на АЗС сети.
"Евротранс" является одним из крупнейших независимых топливных операторов Москвы и Подмосковья и управляет 57 автозаправочными станциями.
Ранее стало известно, что ФАС обратилась к "ТД "Нефтьмагистраль". Сеть также должна предоставить информацию в ведомство.