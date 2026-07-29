ФАС заявила о тенденции к снижению цен на топливо на независимых заправках

ФАС сообщила о снижении цен на топливо на независимых АЗС ФАС заявила о тенденции к снижению цен на топливо на независимых заправках

Москва29 июл Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала тенденцию к снижению цен на топливо на независимых автозаправочных станциях. Об этом сообщили в правительстве России по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.

В ходе совещания обсуждалась текущая ситуация на рынке топлива и меры по контролю за ценообразованием.

ФАС России сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС говорится в сообщении

В правительстве сообщили, что ФАС также продолжает антимонопольную работу на топливном рынке. В рамках реагирования служба выдала 52 предупреждения, связанные с ценообразованием, и возбудила 28 уголовных дел.

Ранее стало известно, что ФАС возбудила дела о завышении цен в четырех регионах страны: на автозаправках в Нижегородской и Новосибирской областях, Пермском крае и Республике Коми.