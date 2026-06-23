Москва23 июнВести.Сеть автозаправочных станций "Нефтьмагистраль", где ранее фиксировали рекордные цены на бензин, объявила о снижении стоимости всех видов топлива. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
Отмечается, что актуальные цены можно увидеть на стелах АЗС. Например, литр бензина АИ-95 теперь стоит 79,99 рубля.
Нефтьмагистраль снижает цены! Цены снижены на все виды топлива. Актуальная стоимость указана на стелах АЗСговорится в публикации
Ранее сообщалось, что ситуацией с ценами на АЗС "Нефтьмагистраль" заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), запросившая у компании экономическое обоснование повышения стоимости топлива.