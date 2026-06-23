Цены на топливо на АЗС "Нефтьмагистраль" упали после вмешательства ФАС

Сеть АЗС "Нефтьмагистраль" снизила цены на бензин после проверок ФАС Цены на топливо на АЗС "Нефтьмагистраль" упали после вмешательства ФАС

Москва23 июн Вести.Сеть автозаправочных станций "Нефтьмагистраль", где ранее фиксировали рекордные цены на бензин, объявила о снижении стоимости всех видов топлива. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что актуальные цены можно увидеть на стелах АЗС. Например, литр бензина АИ-95 теперь стоит 79,99 рубля.

Нефтьмагистраль снижает цены! Цены снижены на все виды топлива. Актуальная стоимость указана на стелах АЗС говорится в публикации

Ранее сообщалось, что ситуацией с ценами на АЗС "Нефтьмагистраль" заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС), запросившая у компании экономическое обоснование повышения стоимости топлива.