Москва12 июнВести.Глава Крыма Сергей Аксёнов договорился с руководством сетей АЗС "АТАН" и "ТЭС" о снижении стоимости топлива. Новые цены начнут действовать с 00.00 13 июня. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Достигнута договоренность с руководством компаний АТАН и ТЭС о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетейнаписал Сергей Аксёнов
Отмечается, что бензин марки АИ-92 будет стоить 79 рублей за литр, бензин АИ-95 - 86 рублей, дизельное топливо – 85 рублей за литр.
Аксёнов добавил, что работа по снижению цен продолжается с другими трейдерами, работающими на территории Республики Крым.
О мерах, которые предпринимаются для разрешения ситуации на топливном рынке региона, власти будут информировать граждан еженедельно.