В Крыму с 13 июня снижают цены на топливо на автозаправках сетей "АТАН" и "ТЭС"

Аксёнов договорился с АЗС "АТАН" и "ТЭС" о снижении цен на бензин и дизель В Крыму с 13 июня снижают цены на топливо на автозаправках сетей "АТАН" и "ТЭС"

Москва12 июн Вести.Глава Крыма Сергей Аксёнов договорился с руководством сетей АЗС "АТАН" и "ТЭС" о снижении стоимости топлива. Новые цены начнут действовать с 00.00 13 июня. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Достигнута договоренность с руководством компаний АТАН и ТЭС о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетей написал Сергей Аксёнов

Отмечается, что бензин марки АИ-92 будет стоить 79 рублей за литр, бензин АИ-95 - 86 рублей, дизельное топливо – 85 рублей за литр.

Аксёнов добавил, что работа по снижению цен продолжается с другими трейдерами, работающими на территории Республики Крым.

О мерах, которые предпринимаются для разрешения ситуации на топливном рынке региона, власти будут информировать граждан еженедельно.