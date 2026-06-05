В Крыму определят АЗС, где смогут заправиться туристы для выезда с полуострова

Власти Крыма определят АЗС, где смогут заправляться туристы В Крыму определят АЗС, где смогут заправиться туристы для выезда с полуострова

Москва5 июн Вести.Власти Крыма в ближайшее время определят АЗС в разных районах республики, где туристы смогут заправиться бензином. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Он также отметил, что для гостей, у которых возникли сложности с выездом за пределы республики, работает горячая линия Министерства курортов и туризма 8-800-511-80-18.

Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуострова сказал Аксёнов

Ранее власти Севастополя пообещали разработать аналогичные меры помощи туристам на фоне дефицита топлива.