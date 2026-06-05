Москва5 июнВести.Власти Крыма в ближайшее время определят АЗС в разных районах республики, где туристы смогут заправиться бензином. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он также отметил, что для гостей, у которых возникли сложности с выездом за пределы республики, работает горячая линия Министерства курортов и туризма 8-800-511-80-18.
Будут определены автозаправочные комплексы по регионам (Юг, Западное побережье, Центр), на которых гости смогут заправиться, чтобы выехать с полуостровасказал Аксёнов
Ранее власти Севастополя пообещали разработать аналогичные меры помощи туристам на фоне дефицита топлива.