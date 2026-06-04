В Севастополе для туристов организуют систему помощи из-за нехватки бензина Власти Севастополя помогут туристам, застрявшим из-за дефицита бензина

Москва4 июн Вести.Власти Севастополя разрабатывают механизм помощи туристам, приехавшим на отдых на своих автомобилях и столкнувшихся с дефицитом бензина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что поступило обращение от гостя города из Тулы, который не может выехать из Севастополя на своей машине из-за нехватки топлива.

Сейчас прорабатываем отдельный механизм помощи для гостей города, приехавших на отдых на личном транспорте и оказавшихся в такой ситуации сказал Развожаев

Он добавил, что алгоритм будет представлен в ближайшее время.

Ранее глава города заявил о запрете свободной продажи бензина на заправках "ТЭС" до конца 4 июня.