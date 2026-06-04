Москва4 июнВести.Власти Севастополя разрабатывают механизм помощи туристам, приехавшим на отдых на своих автомобилях и столкнувшихся с дефицитом бензина. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он отметил, что поступило обращение от гостя города из Тулы, который не может выехать из Севастополя на своей машине из-за нехватки топлива.
Сейчас прорабатываем отдельный механизм помощи для гостей города, приехавших на отдых на личном транспорте и оказавшихся в такой ситуациисказал Развожаев
Он добавил, что алгоритм будет представлен в ближайшее время.
Ранее глава города заявил о запрете свободной продажи бензина на заправках "ТЭС" до конца 4 июня.