Развожаев: бензин будет в свободной продаже со второй половины 3 июня

В Севастополе бензин будет в свободной продаже со второй половины 3 июня Развожаев: бензин будет в свободной продаже со второй половины 3 июня

Москва2 июн Вести.В Севастополе бензин в свободной продаже будет доступен после 14.00 мск 3 июня, до этого времени топливом будут обеспечивать спецтранспорт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам оперативного совещания.

В ночь со 2 на 3 июня и в первую половину дня 3 июня в Севастополе отпуск топлива всех марок будет производиться только для оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города написал глава города

Он добавил, что подвоз бензина продолжится с утра 3 июня. Он будет в свободной продаже, по предварительным данным, с 14.00.

Развожаев призвал жителей не занимать очереди с ночи.