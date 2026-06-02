Москва2 июнВести.В Севастополе бензин в свободной продаже будет доступен после 14.00 мск 3 июня, до этого времени топливом будут обеспечивать спецтранспорт. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам оперативного совещания.
В ночь со 2 на 3 июня и в первую половину дня 3 июня в Севастополе отпуск топлива всех марок будет производиться только для оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность городанаписал глава города
Он добавил, что подвоз бензина продолжится с утра 3 июня. Он будет в свободной продаже, по предварительным данным, с 14.00.
Развожаев призвал жителей не занимать очереди с ночи.