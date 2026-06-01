Развожаев: топливо для Севастополя закуплено и ежедневно поступает в продажу

Развожаев призвал жителей Севастополя не запасаться топливом впрок

Москва1 июн Вести.Поставки топлива в Севастополь, несмотря на логистические перебои, бензин поступает в продажу каждый день. Об этом на аппаратном совещании правительства Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Главное: топливо для Севастополя закуплено и поступает в продажу каждый день. Да, есть определенные логистические перебои. Тем не менее, поставки идут сказала глава города

Он призвал граждан заправляться по мере необходимости и не запасаться бензином впрок.

Развожаев добавил, что вместе с владельцами АЗС примем дополнительные меры контроля, чтобы не допустить спекулирования толпливом.