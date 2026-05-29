Москва29 маяВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам оперативного совещания оповестил население о ситуации с поставками топлива в городе.
По его словам, наблюдаются временные перебои с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95.
Сейчас на заправках сетей АТАН и ТЭС в наличии есть ДТ ультра, но не на всех станциях. Временно нет АИ-92 и АИ-95. Ожидаем в течение дня поставок топливасказано в сообщении губернатора в MAX
По его словам, перебои вызваны логистическими сложностями, причины которых известны.
Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки.
Вопросы поставки топлива на Крымский полуостров находятся на контроле Минэнерго России и Минтранса России. Развожаев попросил граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.