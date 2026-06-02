Губернатор Севастополя анонсировал свободную продажу бензина 3 июня Развожаев: 2 июня в Севастополе продажа бензина будет только по талонам

Москва2 июн Вести.Реализация бензина в Севастополе 2 июня будет осуществлять только по талонам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, свободная продажа автомобильного топлива планируется в среду, 3 июня.

Сегодня 2 июня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам и на ТЭС, и на АТАНе. Это временная мера. В течение дня будет осуществляться подвоз топлива, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи в среду пояснил Развожаев в своем канале в мессенджере MAX

Губернатор Севастополя настоятельно рекомендовал не создавать очереди. "Свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу дополнительно", - уточнил он.