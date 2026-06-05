В Севастополе 6 июня ограничат продажу бензина на АЗС "ТЭС" и "АТАН" Водителей в Севастополе предупредили об ограничении продажи топлива

Москва5 июн Вести.В Севастополе 6 июня не будет свободной продажи бензина на автозаправках "ТЭС" и "АТАН". Об этом написал в мессенджере МАХ губернатор города Михаил Развожаев.

Завтра, в субботу, свободной продажи бензина на заправках "ТЭС" и "АТАН" не будет говорится в сообщении главы города

Губернатор уточнил, что по ранее приобретённым талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. Также Развожаев сообщил, что заканчивается разработка системы учёта и продажи топлива на городских АЗС. Ожидается, что систему запустят в понедельник, 8 июня.