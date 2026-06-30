В Севастополе ограничения на продажу топлива могут продлиться еще месяц

Развожаев: ограничения на продажу топлива продлятся около месяца В Севастополе ограничения на продажу топлива могут продлиться еще месяц

Москва30 июн Вести.Ограничения на розничную продажу топлива на заправках Севастополя могут продлиться еще около месяца. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что сейчас продолжаются работы по наращиванию объемов поставок бензина в регион.

С федеральным штабом мы продолжаем работу по наращиванию объемов поставок. Тем не менее, ограничения пока сохраняются и, ориентировочно, они продлятся еще около месяца сказано в сообщении

Развожаев подчеркнул, что в городе нет федеральных сетей и государственных АЗС, а две частные компании ТЭС и АТАН вынуждены поднимать цены на топливо с учетом повышенных расходов на логистику.

В настоящее время власти Севастополя и Крыма работают над тем, чтобы с помощью дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по стране, заключил губернатор.