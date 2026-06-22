Развожаев: 22 и 23 июня в Севастополе не будет продаваться автомобильное топливо

В Севастополе будет остановлена продажа бензина 22 и 23 июня Развожаев: 22 и 23 июня в Севастополе не будет продаваться автомобильное топливо

Москва22 июн Вести.В Севастополе в ближайшие 2 дня — 22 и 23 июня — автозаправочные станции не будут продавать автомобильное топливо населению. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания оперативного штаба.

Топливо в городе не будет продаваться 22 и 23 июня. Заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города уточнил Развожаев своем Telegram-канале

Губернатор Севастополя пояснил, что решение принято в целях экономии автомобильного топлива из-за нарушения графиков поставок.

Ранее 21 июня Развожаев сообщал, что в воскресенье на автозаправочных станциях "ТЭС" в Севастополе топливо также не продавалось по QR-кодам из-за задержек поставок.