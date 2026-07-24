Развожаев: в Севастополе заправка пропан-бутаном производиться не будет Заправка газом не прошедших поверку баллонов запрещена в Севастополе

Москва24 июл Вести.24 июля в Севастополе заправка автомобилей пропан-бутаном производиться не будет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, ранее полученный QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд.

Заправка будет происходить только поверенных баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллона запрещена отметил глава региона в МАХ

Также Развожаев уточнил, что владельцы специальных кодов на пропан-бутан смогут заправить газ в баллоны на двух АЗС: на Городском шоссе и в Верхнесадовом. Кроме того, можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров.