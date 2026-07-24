Москва24 июлВести.24 июля в Севастополе заправка автомобилей пропан-бутаном производиться не будет. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его словам, ранее полученный QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд.
Заправка будет происходить только поверенных баллонов с актуальным сроком эксплуатации. Заправка неисправного или не прошедшего поверку баллона запрещенаотметил глава региона в МАХ
Также Развожаев уточнил, что владельцы специальных кодов на пропан-бутан смогут заправить газ в баллоны на двух АЗС: на Городском шоссе и в Верхнесадовом. Кроме того, можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров.