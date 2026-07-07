Развожаев анонсировал продажу бензина в Севастополе по QR-кодам

8 июля в Севастополе по QR-коду можно будет купить 20 литров бензина Развожаев анонсировал продажу бензина в Севастополе по QR-кодам

Москва7 июл Вести.В среду, 8 июля, продажа топлива на автозаправочных станциях в Севастополе будет осуществляться по QR-кодам, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.

Руководитель субъекта напомнил, что в городе действует лимит – 20 литров топлива на одну машину. Заправка горючего в канистры запрещена.

Получение кодов сегодня стартует в 22.10 написал Развожаев

Отмечается, что полученный QR-код необходимо использовать в период с 09.00 до 21.00 8 июля. Персональный QR-код дает право приобрести топливо конкретной марки для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого QR-кода.

Накануне, 7 июля, Развожаев сообщал об отсутствии QR-кодов на вторник. АЗС обслуживали автомобили коммунальных служб, машины скорой медицинской помощи, общественный транспорт и технику других служб, ответственных за обеспечение жизнедеятельности города.