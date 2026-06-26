В Севастополе возобновили продажу топлива по QR-кодам Продажа топлива по QR-кодам в Севастополе возобновлена

Москва26 июн Вести.В Севастополе с субботы возобновят продажу топлива гражданам по QR-кодам. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в MAX.

Он уточнил, что при этом все еще действует ограничение в 20 литров на одну машину.

Завтра мы вновь возобновим продажу топлива на АЗС по QR-кодам говорится в сообщении Развожаева

Получить код можно будет с 22.35 пятницы, 26 июня. Для этого существует чат бот, куда можно заранее, до запуска выдачи QR-кода, ввести регистрационный номер транспортного средства.

Полученный QR-код нужно будет использовать с 9.00 до 21.00 следующего дня. Набирать топливо в канистры при этом запрещено. Также губернатор уточнил, что водитель сможет получить 20 литров конкретной марки топлива исключительно для конкретного автомобиля.