Москва10 авгВести.С 11 августа на автозаправках Севастополя вновь будут отпускать топливо по системе QR-кодов. Информацию в MAX сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Люди жалуются, что сеть АЗС АТАН не соблюдает договоренности насчет снижения цены на АИ-92: его либо вообще не продают на заправках, либо продают дорожерассказал градоначальник
При этом объемы топлива ограничены в обеих сетях, отметил он. Поэтому с 11 августа возобновится отпуск топлива по системе QR-кодов.
Она будет действовать до тех пор, пока запасы не позволят продавать топливо без ограниченийотметил губернатор
Премиальных марок - АИ-92, АИ-95 и ДТ – это не коснется, подчеркнул Развожаев.