В Севастополе с 11 августа возобновляется продажа топлива по QR-кодам

Развожаев сообщил о возращении QR-кодов на топливо в Севастополе В Севастополе с 11 августа возобновляется продажа топлива по QR-кодам

Москва10 авг Вести.С 11 августа на автозаправках Севастополя вновь будут отпускать топливо по системе QR-кодов. Информацию в MAX сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Люди жалуются, что сеть АЗС АТАН не соблюдает договоренности насчет снижения цены на АИ-92: его либо вообще не продают на заправках, либо продают дороже рассказал градоначальник

При этом объемы топлива ограничены в обеих сетях, отметил он. Поэтому с 11 августа возобновится отпуск топлива по системе QR-кодов.

Она будет действовать до тех пор, пока запасы не позволят продавать топливо без ограничений отметил губернатор

Премиальных марок - АИ-92, АИ-95 и ДТ – это не коснется, подчеркнул Развожаев.