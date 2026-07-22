В Севастополе 23 июля топливо будут продавать по QR-кода и свободно

Развожаев: 23 июля в Севастополе бензин будет продаваться по QR-кодам и свободно В Севастополе 23 июля топливо будут продавать по QR-кода и свободно

Москва22 июл Вести.В Севастополе 23 июля продажа топлива на автозаправочных станциях будет осуществляться по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Важная информация по заправке топливом на завтра. Продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам написал Михаил Развожаев

Он уточнил, что коды уже разосланы через бота, получить их можно по ссылке https://max.ru/fuel_92_bot.

Лимит на одну заправку составляет 20 литров в бак транспортного средства. При этом временно разрешена заправка в канистры для заправки домашних генераторов. При себе необходимо иметь оригинал СТС, номер машины в котором должен совпадать с данными QR-кода.

Без QR-кода завтра можно будет свободно купить два вида топлива: АИ-100 (до 40 литров) и дизельное топливо (до 20 литров).

Заправка пропан-бутана будет проводиться только в проверенные баллоны с актуальным сроком эксплуатации. Получившие код смогут заправить газ на одной АЗС по адресу: Городское шоссе, дом №15.

Перед выездом водителям рекомендуется проверять наличие топлива на картах.