Развожаев: топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам и свободно

В Севастополе 16 июля снова будут продавать бензин по QR-кодам Развожаев: топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва15 июл Вести.16 июля в Севастополе снова будет действовать система продажи бензина по QR-кодам, а также можно будет свободно купить дизельное топливо. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Заправиться по коду можно 16 июля с 09:00 до 21:00 отметил глава города в мессенджере МАХ

Губернатор уточнил, что на всех АЗС доступно для свободной продажи дизельное топливо. Его можно будет приобрести без специального кода. При этом лимит — 20 литров.

По словам Развожаева, действующий лимит на бензин АИ-92 на одну машину увеличен с 20 до 30 литров. Между тем на заправках в Верхнесадовом, Орлином, а также на "Тавриде-1" и "Тавриде-2" можно будет заправить автомобиль до 40 литров.

Кроме того, жителям города разрешается наполнять канистры топливом, чтобы заправить домашние генераторы.