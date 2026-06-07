Развожаев сообщил о внедрении в Севастополе онлайн-очереди на топливо на АЗС

Купить топливо на АЗС в Севастополе можно будет временно по онлайн-очереди Развожаев сообщил о внедрении в Севастополе онлайн-очереди на топливо на АЗС

Москва7 июн Вести.В Севастополе разработали онлайн-систему учета и продажи топлива на АЗС, она позволит жителям в условиях дефицита не стоять очередях, сообщил в своем MAX-канале губернатор города Михаил Развожаев.

На первом этапе сервис запущен на сети заправок "ТЭС" пояснил губернатор

Он уточнил, что покупатель получает персональный QR-ко на приобретение 20 литров топлива для конкретного автомобиля. Полученный QR-код необходимо использовать только с 09.00 до 21.00 текущего дня. Следующий QR-код сервис позволит сгенерировать только через 7 календарных дней.