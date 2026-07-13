В Севастополе перешли на новую систему выдачи QR-кодов для покупки бензина Развожаев: в Севастополе заявки на QR-коды начали принимать круглосуточно

Москва13 июл Вести.В городе Севастополе внедрили новые меры в вопросе продажи бензина. Теперь будет использоваться новая система выдачи QR-кодов, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Уважаемые севастопольцы! Мы перешли на новую систему выдачи QR-кодов написал он в своем канале

Он отметил, что теперь прием заявок ведется круглосуточно, система распределяет коды автоматически, а по одному номеру телефона теперь можно подать заявку только на один автомобиль.

Развожаев подчеркнул, что благодаря этим мерам теперь не нужно пытаться успевать подать заявку в конкретное время, усиливается защита от ботов, а условия становятся равными.