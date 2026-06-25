Аксёнов призвал крымчан не поддаваться панике Глава Крыма заверил граждан, что для обеспечения безопасности приняты все меры

Москва25 июн Вести.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал жителей полуострова не верить слухам и не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Напоминаю, что главная цель врага – запугать, посеять панику, в том числе с помощью фейков и информационных вбросов. Здесь отмечу, что те меры, которые должны обеспечивать безопасность с точки зрения любых наземных и других действий, приняты в полном объеме заявил Аксёнов

Он признал, что проблема нехватки топлива в Крыму остается острой, но указал, что над ее решением работают и региональные, и федеральные власти. Он пообещал, что, как только положение начнет улучшаться, крымчане это сразу заметят.

Глава республики также заявил, что продовольственная безопасность обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии.