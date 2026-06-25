Москва25 июнВести.Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал обращения жителей в соцсетях и заявил, что продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, а необходимые лекарства есть в наличии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Уважаемые крымчане, читаю ваши обращения и комментарии в социальных сетях, понимаю и разделяю ваше беспокойство и озабоченность в связи со сложившейся ситуацией… Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличиинаписал Сергей Аксёнов
Он признал, что проблема нехватки топлива в Крыму пока остается острой – над ее решением работают федеральные и региональные власти. Из-за атак на энергоинфраструктуру по всему полуострову будут временно отключать свет. Отключения будут проводить точечно и по необходимости. Графики могут не соблюдаться из-за оперативной обстановки.
Глава республики призвал крымчан не верить слухам и не распространять их, руководствоваться здравым смыслом и не поддаваться эмоциям. Он напомнил, что цель врага - запугать людей и посеять панику с помощью фейков.
Сергей Аксёнов заверил, что все необходимые меры безопасности приняты в полном объеме. Он поблагодарил жителей за единство и взаимопомощь.