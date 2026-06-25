В Крыму заверили, что продовольственная безопасность обеспечена в полном объеме Аксёнов: продовольственная безопасность в Крыму обеспечена в полном объеме

Москва25 июн Вести.Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал обращения жителей в соцсетях и заявил, что продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, а необходимые лекарства есть в наличии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Уважаемые крымчане, читаю ваши обращения и комментарии в социальных сетях, понимаю и разделяю ваше беспокойство и озабоченность в связи со сложившейся ситуацией… Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии написал Сергей Аксёнов

Он признал, что проблема нехватки топлива в Крыму пока остается острой – над ее решением работают федеральные и региональные власти. Из-за атак на энергоинфраструктуру по всему полуострову будут временно отключать свет. Отключения будут проводить точечно и по необходимости. Графики могут не соблюдаться из-за оперативной обстановки.

Глава республики призвал крымчан не верить слухам и не распространять их, руководствоваться здравым смыслом и не поддаваться эмоциям. Он напомнил, что цель врага - запугать людей и посеять панику с помощью фейков.

Сергей Аксёнов заверил, что все необходимые меры безопасности приняты в полном объеме. Он поблагодарил жителей за единство и взаимопомощь.