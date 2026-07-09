В Крыму рассказали о мерах поддержки граждан во время энергокризиса Помощник главы Крыма рассказала о мерах поддержки в период энергокризиса

Москва9 июл Вести.В Крыму реализуют различные меры поддержки граждан и компаний в период энергетического кризиса, заявила в эфире "Соловьёв Live" помощник главы республики Ольга Курлаева, сообщает ИС "Вести".

Мы не можем раскрывать все детали того, что делается для спасения полуострова в энергетическом плане, потому что враг не дремлет. Как только мы заявляем о том, что у нас где-то что-то наладилось, он обязательно попытается использовать это в своих целях и навредить мирному населению пояснила она

На данный момент, по ее словам, для граждан функционируют пункты содействия. Данные центры направлены на поддержку лиц, столкнувшийся с отключениями электроэнергии.

Ситуация с электричеством достаточно сложная, особенно на севере и восточной части полуострова, но ремонтные бригады работают круглосуточно. На севере Крыма созданы пункты содействия, где можно зарядить аккумуляторы. Также у нас введены выплаты для граждан, которые более 48 часов находились без света, введены меры поддержки предпринимателей заявила она

По словам помощника главы Крыма, правительство региона разрабатывает пакет мер по поддержке бизнеса.

Это понижение размера оплаты для нестационарных точек, отсрочка по внесению аренды, снижение размера платы за использование торговых мест и даже реструктуризация задолженности по договорам лизинга. То есть будут помогать предпринимателям так, чтобы они смогли продержаться на плаву. Ситуация достаточно сложная, нам сейчас пытаются устроить блокаду, в которой объединены энергетическая, топливная, логистическая составляющие, и крымчане это понимают, не поддаются панике отметила она

Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, напряженная ситуация с топливом в регионе еще сохраняется. В определенные дни топлива не будет в свободной продаже.