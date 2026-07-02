Москва2 июл Вести.После рабочей поездки по северным районам Крыма глава республики Сергей Аксенов заявил о необходимости разработать меры поддержки предпринимателей. Об этом он сообщил в мессенджере МАХ.

Также уже сейчас понятно, что предприниматели Армянска и прилегающих сел, Красноперекопска и Красноперекопского района, Джанкоя и Джанкойского района нуждаются в дополнительных мерах поддержки, в ближайшее время они будут разработаны говорится в сообщении

Также глава республики заявил о том, что важно своевременно информировать людей и максимально оперативно решать вопросы, волнующие жителей.