Аксёнов подписал указ о введении режима ЧС в Крыму

Аксёнов: в Крыму введен режим ЧС Аксёнов подписал указ о введении режима ЧС в Крыму

Москва26 июн Вести.В Республике Крым введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, сообщил в мессенджере MAX глава региона Сергей Аксёнов.

Руководитель субъекта подчеркнул, что такая мера необходима, прежде всего, для упорядочения вопросов экономического характера.

Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения говорится в заявлении

Аналогичный указ подписан губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.