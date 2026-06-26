Москва26 июнВести.В Республике Крым введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, сообщил в мессенджере MAX глава региона Сергей Аксёнов.
Руководитель субъекта подчеркнул, что такая мера необходима, прежде всего, для упорядочения вопросов экономического характера.
Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населенияговорится в заявлении
Аналогичный указ подписан губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.