Режим ЧС в Крыму не предполагает ограничений для людей Режим ЧС в Крыму не ограничивает свободу передвижения граждан

Москва26 июн Вести.Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Крыму, не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введение комендантского часа. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в мессенджере MAX.

Самое главное по поводу режима ЧС, который введен в Крыму сегодня: он не означает каких-либо ограничений для граждан. Также он не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа… Еще раз: никаких ограничений для крымчан и гостей полуострова написал Сергей Аксёнов

Он подчеркнул, что все разговоры об ограничениях для жителей и гостей полуострова – фейк. Режим ЧС касается исключительно экономических вопросов: он позволяет оперативно закупать генераторы и топливо, снабжать объекты жизнеобеспечения, проводить аварийно-восстановительные работы, упрощать бюрократические процедуры и согласования.

Кроме того, режим ЧС дает возможность изменять условия контрактов по госзакупкам в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. Однако, как отметил Аксенов, сам по себе факт введения ЧС не освобождает от штрафов и пеней по договорам – это может стать основанием только если доказана невозможность исполнения обязательств из-за ЧС.

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера принято совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым для упорядочения экономических вопросов и оперативного решения задач по жизнеобеспечению населения. Все решения принимает оперативный штаб под руководством Аксёнова.