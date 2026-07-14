В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут раздавать бесплатно

Аксёнов рассказал об обеспечении населения газом в условиях ЧС В Крыму в период действия ЧС баллонный газ будут раздавать бесплатно

Москва14 июл Вести.В Крыму в период действия режима ЧС баллонный газ будут раздавать населению бесплатно, соответствующее решение было принято главой республики Сергеем Аксёновым в ходе рабочей поездки в северную часть полуострова.

Он подчеркнул, что вопрос поддержки жителей негазифицированных населенных пунктов с учетом длительного отсутствия электричества водоснабжения является ключевой задачей органов власти.

Знаю, что в настоящее время большое количество крымчан нуждается в баллонном газе. Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно. На этой неделе мы распределим по республике порядка 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан рассказал губернатор в мессенджере МАХ

Ранее стало известно, что российский Красный Крест в связи с чрезвычайной ситуацией в Крыму и Севастополе увеличивает запасы гуманитарной помощи, в наборов входят продукты и гигиенические принадлежности.