Москва15 июлВести.С сегодняшнего дня жителям негазифицированных районов Крыма начали бесплатно предоставлять газ в баллонах. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.
По ее словам, такое решение глава республики принял накануне.
Газ в баллонах будет отпускаться бесплатно тем жителям, которые проживают в негазифицированных районах. Сначала это будет, естественно, тем, кто больше всех нуждается, и кто дольше всего находился сейчас без топлива и электричества. Потом уже тем, у кого есть официальные заключенные контракты с "Крымгазсети"сообщила Ольга Курлаева
Она отметила, что средства для поддержки малого бизнеса и промышленников предоставляются из республиканского бюджета.
Ранее сообщалось, что часть населенных пунктов северно-западного и восточных районов Крыма полностью обесточена из-за атак БПЛА.