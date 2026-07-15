Москва15 июл Вести.С сегодняшнего дня жителям негазифицированных районов Крыма начали бесплатно предоставлять газ в баллонах. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

По ее словам, такое решение глава республики принял накануне.

Газ в баллонах будет отпускаться бесплатно тем жителям, которые проживают в негазифицированных районах. Сначала это будет, естественно, тем, кто больше всех нуждается, и кто дольше всего находился сейчас без топлива и электричества. Потом уже тем, у кого есть официальные заключенные контракты с "Крымгазсети"