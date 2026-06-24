Общественный и спецтранспорт в Крыму обеспечены топливом Курлаева: бензином в Крыму снабжают только общественный и спецтранспорт

Москва24 июн Вести.Общественный и спецтранспорт в Крыму обеспечен топливом в приоритетном порядке, в свободном режиме бензин пока не продают, рассказала помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в интервью ИС "Вести".

По ее словам, в регионе сохраняется напряженная ситуация с топливом и электроэнергией.

Если говорить о топливе, в розницу и по талонам не пускается уже с воскресенья. Только спецтранспорт, только экстренные службы и общественный транспорт, который в приоритете, и фуры, которые подвозят продукты, жизненно необходимый набор продуктов. И все это стоит на контроле у губернатора отметила Курлаева

Также помощник главы республики призвала крымчан не пользоваться кондиционерами из-за перегруженности энергосетей.