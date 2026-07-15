Курлаева: цены на бензин в Крыму высокие, и его не наливают в канистры

Курлаева заявила, что бензин в Крыму не наливают в канистры Курлаева: цены на бензин в Крыму высокие, и его не наливают в канистры

Москва15 июл Вести.Ситуация с бензином в Крыму остается напряженной: марки Аи-92 и Аи-95 можно наливать по 20 литров только в бензобак автомобиля – канистры запрещены. Об этом ИС "Вести" рассказала помощник главы республики Крым Ольга Курлаева.

Она добавила, что проблем с дизельным топливом на полуострове нет.

Ситуация с топливом в Крыму остается напряженной, да, в свободной продаже появилось топливо, дизель есть ... А вот бензин марок Aи-95 и Aи-92, то есть самые расхожие, наливают по 20 литров на одну машину, в канистры запрещено нам отпускать бензин. Цены достаточно высокие в сравнении с материком рассказала Курлаева

Она напомнила, что сейчас рассматривается субсидирование цен на топливо. С этой инициативой выступил глава республики Сергей Аксёнов.

Если вы помните, было совещание с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] и также всех других ведомств, где главой республики Крым было предложено субсидировать автозаправщиков, потому что у нас нет вертикальных трейдеров, которые есть на материке, есть частные автозаправщики. И было предложено субсидировать топливо, чтобы была приемлемая цена. Вот сейчас ждем, когда это случится добавила Курлаева

Ранее она рассказала, что Аксёнов выдвигает строгие требования к чиновникам, отвечающим за энергетическое обеспечение полуострова.