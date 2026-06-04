Продажу топлива за наличные ограничат в Крыму на несколько дней

В Крыму ограничат продажу бензина за наличные Продажу топлива за наличные ограничат в Крыму на несколько дней

Москва4 июн Вести.В Крыму на несколько дней полностью ограничат продажу бензина за наличный расчет на фоне возникшего дефицита топлива в республике. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

В связи с ситуацией, возникшей из-за дефицита автомобильного топлива на полуострове, принят ряд управленческих мер. Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет сказал Аксёнов

Он добавил, что талонов в продаже нет и в ближайшее время не будет. По ранее приобретенным талонам топливо будет продаваться не более 20 литров в одни руки. А для соблюдения законности на каждой заправке будут дежурить чиновники из муниципалитетов или республиканских ведомств для фиксации номеров машин, которые будут заправляться по талонам.

Весь спецтранспорт на полуострове обеспечен топливом в полном объеме, а в ведомствах оптимизировали использование автомобилей, вплоть до одной машины на министерство, заключил Аксёнов.