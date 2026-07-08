Москва8 июлВести.Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с бензином в регионе. На данный момент ситуация с поставками топлива остается напряженной и сохранится на некоторое время.
Отмечается, что в определенные дни топлива не будет в свободной продаже.
Вместе с федеральным центром держим эту проблему на контроле и работаем над ее решением, о чем регулярно докладываю Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путинуотметил Аксёнов
Глава региона также попросил граждан отнестись к ситуации с пониманием.