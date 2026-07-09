Курлаева: бензин в Крыму распределяется по важным для региона структурам

В Крыму назвали сложной ситуацию с топливом Курлаева: бензин в Крыму распределяется по важным для региона структурам

Москва9 июл Вести.Ситуация с обеспечением топлива в Крыму остается сложной, заявила в эфире "Соловьёв Live" помощник главы республики Крым Ольга Курлаева, передает ИС "Вести".

Ситуация достаточно сложная. Топливо распределяется исключительно по тем структурам, тем организациям, которые обеспечивают именно жизнь региона. Это скорая помощь, общественный транспорт, службы спасения, диспетчерские службы, аварийные электробригады пояснила она

Курлаева напомнила, что в регионе введен лимит на продажу бензина, а именно не более 20 литров на одно транспортное средство.

Есть очередь, есть талоны, отпускается на одной из бензоколонок столько-то и ни каплей больше. Потому что по-другому [топлива] на всех не хватит добавила она

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что напряженная ситуация с топливом в регионе сохранится на некоторое время. Так, пояснил он, в определенные дни топлива не будет в свободной продаже.