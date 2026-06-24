В Крыму озвучили предупреждение по топливу для туристов-дикарей В правительстве Крыма предупредили туристов-дикарей о проблеме с бензином

Москва24 июн Вести.Туристом, приезжающим в Крым дикарями, нао иметь в виду топливный кризис на полуострове, сообщила ИС "Вести" помощник главы республики Крым Ольга Курлаева.

В Крыму с 23 июня был увеличен лимит провоза топлива через Крымский мост до 200 литров.

По отметила, что власти региона открыто говорят о ситуации с бензином на полуострове и скрывают ничего о происходящем.

Жизнь граждан важнее всего. Никто ничего все скрывает, всегда можно зайти на паблики [главы Крыма] Сергея Аксёнова. Там все честно, открыто говорится о ситуации. Те, кто едут сюда, знают, что со вчерашнего числа по мосту можно привезти до 200 литров топлива. Это решение было принято. Пожалуйста, [приезжайте] со своим бензином, здесь его просто нет. И когда я слышу вопросы, мол, как вы будете туристов обеспечивать бензином, то могу задать встречный вопрос: "А как мы будем скорые тогда обеспечивать бензином? Об этом-то не думаете?" отметила она

Курлаева также отметила, что туристы, которые направляются на отдых в Крым дикарем, могут узнать об оперативной обстановке благодаря уведомлениям от властей.

Туристы есть, они едут, и это их решение самостоятельное, не групповой отдых. Это взрослые люди, которые прекрасно понимают, куда они едут. Оперативную обстановку мы не скрываем, сигналы тревоги приходят SMS-оповещениями, а также в мессенджеры MAX, Telegram и другие добавила она

В среду, 24 июня, сообщалось, что в очередях на ручной досмотр для проезда через Крымский мост стоят больше 800 транспортных средств.