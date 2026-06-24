Больше 800 автомобилей стоят в очередях на Крымский мост

В очередях на Крымский мост стоят 820 автомобилей Больше 800 автомобилей стоят в очередях на Крымский мост

Москва24 июн Вести.В очередях на ручной досмотр для проезда через Крымский мост стоят больше 800 транспортных средств.

Об этом в мессенджере MAX сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 40 транспортных средств говорится в публикации

Еще 780 автомобилей ожидают ручного досмотра со стороны Керчи. Отмечается, что время ожидания в очереди составит около трех часов.

Как сообщалось ранее, с начала суток 24 июня автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто несколько раз. В настоящее время проезд открыт.