Москва24 июнВести.В очередях на ручной досмотр для проезда через Крымский мост стоят больше 800 транспортных средств.
Об этом в мессенджере MAX сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 40 транспортных средствговорится в публикации
Еще 780 автомобилей ожидают ручного досмотра со стороны Керчи. Отмечается, что время ожидания в очереди составит около трех часов.
Как сообщалось ранее, с начала суток 24 июня автомобильное движение по Крымскому мосту было перекрыто несколько раз. В настоящее время проезд открыт.